Ingressos para show de RBD se esgotam em menos de uma hora após início das vendas O grupo mexicano vai se apresentar em novembro nos dias 17 e 18, no Allianz Parque, em SP, e no dia 19, no Engenhão, no RJ Música|Do R7 27/01/2023 - 11h42 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h57 )

Soy Rebelde Tour 2023 acontecerá em novembro no Brasil

Os ingressos para os shows do grupo RBD em São Paulo e no Rio de Janeiro já estão esgotados. A turnê Soy Rebelde Tour 2023 será realizada no dia 17 de novembro, no Allianz Parque, e no dia 19 de novembro, no Nilton Santos (Engenhão).

As vendas se iniciaram às 10h da manhã desta sexta-feira (27) e se encerraram em menos de uma hora.

A organização do evento decidiu abrir mais um dia de show em São Paulo na agenda. O grupo mexicano também vai se apresentar no dia 18, somando três espetáculos ao todo.

Datas de venda para show extra

A pré-venda dos ingressos para o novo show começa no dia 2 de fevereiro, especialmente para clientes do Banco BRB, a partir de 10h na internet e de 12h nas bilheterias oficiais.

As vendas gerais se iniciam em 3 de fevereiro, nos mesmos horários da pré-venda.

No total, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce Maria, Christopher Uckermann e Anahí esperam público de 700 mil pessoas nos shows anunciados até o momento em vários países. Apenas Alfonso Herrera ficará de fora do reencontro do grupo nos palcos.

Show extra da turnê Soy Rebelde Tour

Quando: 18 de novembro

Onde: Allianz Parque — Av. Francisco Matarazzo, 1705 — Água Branca, São Paulo (SP)

Horário: 21h

Quanto: De R$ 210 a R$ 850

Ingressos: no site oficial eventim.com.br

Classificação: 14 anos. Menores de 6 a 13 anos apenas se acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Saiba por onde andam os ex-integrantes do RBD:

