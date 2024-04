Música |Do R7

Nômade Festival confirma mais uma atração: Baco Exu do Blues Evento, que acontece em maio em SP, terá também Alceu Valença, Pabllo Vittar, Marina Sena, Leci Brandão, Maria Gadú, Urias, Maria Rita e Melly

Alto contraste

A+

A-

Nômade Festival será realizado no parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital Nômade Festival será realizado no parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital (Divulgação)

A edição deste ano do Nômade Festival, que acontece nos dias 25 e 26 de maio em São Paulo, começa a ganhar forma. Nesta semana, a organização anunciou mais uma atração: o rapper baiano Baco Exu do Blues, que faz sua estreia no evento.

O cantor foi indicado ao Grammy Latino, em 2022, na categoria "Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa", com álbum QVVJA, acrônimo de Quantas Vezes Você Já Foi Amado?, produção lançada em janeiro daquele ano com 12 faixas.

Marcado pela diversidade e inclusão, o Nômade Festival já tem confirmados nomes como Alceu Valença, Pabllo Vittar, Urias, Leci Brandão, Maria Gadu, Maria Rita, Marina Sena, Melly.

O festival acontece no parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital. Ainda há ingressos à venda partir de R$ 100,00 + taxas.