Show de Andrea Bocelli em Belo Horizonte: ingressos começam a ser vendidos nesta terça (15) Tenor italiano se apresenta no estádio Mineirão no dia 17 de maio de 2024; saiba onde comprar os bilhetes

Alto contraste

A+

A-

Tenor italiano Andrea Bocelli durante concerto na França Tenor italiano Andrea Bocelli durante concerto na França

Os ingressos para o show do tenor italiano Andrea Bocelli, que acontece em 17 de maio de 2024, em Belo Horizonte, começam a ser vendidos nesta terça-feira (15), às 12h (horário de Brasília), no site da Eventim e no ponto de venda oficial na capital mineira.

Os bilhetes custam a partir de R$ 250 (meia entrada) e podem ser parcelados em até dez vezes. Também é possível realizar a compra da “entrada social”, com valor reduzido, e que tem parte de sua renda revertida para Médicos Sem Fronteiras.

Andrea Bocelli, conhecido como “O Tenor Mais Amado do Mundo”, retorna a Belo Horizonte depois de 12 anos. O cantor italiano apresentará seus maiores sucessos em um concerto emocionante e imperdível ao lado de orquestra, coral e artistas convidados no estádio Mineirão. Depois de Belo Horizonte, Bocelli fará apresentação também em São Paulo, no dia 26 do mesmo mês, no Allianz Parque.

Com 90 milhões de discos vendidos e considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, o tenor italiano já realizou cinco turnês no Brasil, sendo a última vez delas em 2018, todas produzidas pela Dançar Marketing.

Publicidade

Serviço:

Belo Horizonte

Publicidade

Data: Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Horário: 21h00

Publicidade

Local: Mineirão (avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, bairro São José - Belo Horizonte/MG)

Ingressos: a partir de R$ 250 (meia-entrada)

Entrada social: parte da renda revertida para a instituição Médicos Sem Fronteiras

Classificação etária: Acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Venda de ingressos online: a partir de 15 de agosto em no site da Eventim

Bilheteria oficial Belo Horizonte (sem taxa de conveniência)

Shopping 5ª Avenida: Rua Alagoas, 1314 - Belo Horizonte

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Sábado, das 10h às 16h. Domingos e feriados não abre.

Atenção

Para vendas online é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para compras na Bilheteria Oficial é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

Parcelamento em até 10 vezes nos cartões Visa, MasterCard, American Express e ELO.

Importante: adquira seus ingressos na plataforma oficial Eventim. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas (p. ex.: ViaGogo, StubHub, TicketSwab entre outras).