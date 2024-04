AC/DC anuncia primeira turnê em oito anos!

Alto contraste

Após muita expectativa, o AC/DC confirmou que vai sair novamente em turnê. As primeiras datas da "Power Up Tour", nome do mais recente álbum dos australianos, foram anunciadas nesta segunda-feira (12) e serão feitas na Europa, com uma formação diferente da clássica.

Angus Young, guitarrista e membro fundador, e o vocalista Brian Johnson estarão no palco, assim como Steve Young que toca guítarra rítmica desde a saída de Malcolm Young (1953 - 2017). O baterista Phil Rudd, presente no álbum "Power Up" (2020), não estava presente no show de retorno do grupo dentro dp Power Trip Festival em outubro do ano passado nos EUA. Ali, ele foi substituído por Matt Laug, que seguirá com a banda.

Alanis Morissette (assim como Matt Laug), e o Jane's Addiciton.

Tudo indica que a segunda perna da turnê será a da América do Sul, já que o quinteto é presença tida como certa para tocar duas vezes no Rock in Rio em setembro. Caso se confirme, essa será a primeira vez deles no festival desde sua edição inaugural em 1985 e a terceira no país, depois das visitas de 1996 e 2009.

