AC/DC e Bon Jovi devem adiar shows no Brasil, diz jornalista Bandas estavam sendo cogitadas para tocar no país ainda este ano, mas podem atrasar os planos

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito fotos: Reprodução Instagram

Quem estava ansioso para ver AC/DC e Bon Jovi no Brasil este ano terá que esperar um pouco mais. De acordo com o jornalista José Noberto Flesch, que costuma antecipar os anúncios dos artistas que virão ao país, as duas bandas devem adiar os planos de turnê pela América do Sul.

No caso dos australianos, que estavam sendo cogitados inclusive para a edição de 40 anos do Rock in Rio, a prioridade este ano deve ser a Europa.

Já no caso do Bon Jovi, o adiamento pode estar relacionado à recuperação do procedimento que o vocalista Jon fez na garganta (saiba mais aqui), deixando o show também para 2025.

Veja a publicação de Flesch no Twitter:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume