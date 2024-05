Adele elogia "Espresso", de Sabrina Carpenter, e revela que hit é o seu favorito no momento

Alto contraste

A+

A-

Crédito fotos: Raven B. Varona (Adele Instagram) / Sabrina Carpenter Instagram



Adele aproveitou um momento de seu show, no último sábado (18), para revelar que hit não tem saído da sua cabeça no momento: "Espresso", de Sabrina Carpenter.



A artista britânica, que segue com sua residência de shows em Las Vegas, a "Weekends with Adele", elogiou a música e contou que se pegou cantarolando um trecho, surpreendendo ao explicar o motivo, que está relacionado a sua agenda pesada e à letra da canção.



“Eu quase fiz xixi nas calças porque meu relógio biológico inteiro estava fora de sincronia. Eu estava no palco às 23h30 e desesperada para fazer xixi. Mas eu sempre estou de volta no hotel por volta das 23h10 no máximo. E então eu tenho que acalmar minha voz, tomar um banho de vapor e coisas assim", disse ela.



“Quando fui para a cama ontem à noite - o que é muito tarde para mim, já que normalmente estou na cama por volta das 21h - me peguei cantando: 'I'm working late, 'cause I'm a singer / I can't relate to desperation'", continuou Adele, dando uma palinha da música de Sabrina Carpenter, que, na tradução, diz: "Estou trabalhando até tarde, porque sou cantora / Não consigo me identificar com o desespero".



A plateia, é claro, reagiu com aplausos e risos. Adele, então, acrescentou: "Essa música é minha preferida". Veja o vídeo abaixo:



Clique para ver no Vagalume



O momento do elogio chegou na própria Sabrina Carpenter, que repostou a notícia e escreveu: "Tudo que eu li foi que a Adele pensa em mim na cama".



Clique para ver no Vagalume



"Espresso", que dá nome ao novo álbum de Sabrina Carpenter, segue no top 10 das paradas musicais dos EUA e do Reino Unido. Confira o clipe abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume