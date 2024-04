Adele pausa shows em Las Vegas devido a problemas de saúde

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: @ravieb / Adele Instagram

Adele precisou adiar por um tempo as datas da sua residência de shows em Las Vegas devido a problemas de saúde. A cantora postou um comunicado aos fãs, nesta terça-feira (27), informando que está doente há alguns dias e que foi aconselhada por médicos a ficar, no minímo, 5 semanas fora dos palcos para se recuperar completamente.

A artista não informou o diagnóstico, mas explicou que o mesmo acabou lhe causando problemas vocais.

"Infelizmente, tenho que dar um tempo e pausar minha residência em Las Vegas. Eu fiquei doente no fim da última etapa de shows e durante toda as minhas férias. Eu não tive a chance de recuperar minha saúde plena antes da retomada dos shows e agora estou doente de novo, e infelizmente tudo isso afetou minha voz. Então os médicos ordenaram que eu não tenho escolha a não ser descansar completamente", postou ela.

A cantora também comunicou que as datas restantes, que começariam a partir do dia 1 de março e seguiriam até o final do mês, serão remarcadas e que as informações serão postadas em breve. Veja o post abaixo:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume