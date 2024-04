Alanis Morissette canta "You Oughta Know" e "Hand In My Pocket" em show para a televisão. Veja! Canadense participou do lendário "Austin City Limits"

O show que Alanis Morissette fez em outubro para exibição no lendário "Austin City Limits", será mostrado neste sábado pela PBS, a rede pública de rádio e televisão dos Estados Unidos.

Antes da exibição do concerto, que teve 15 músicas, duas amostras da performance, ambas do clássico "Jagged Little Pill", de 1995, foram liberadas no canal do programa, que é exibido desde 1976, no YouTube. Veja:

Neste vídeo, Alanis canta "Hand In My Pocket":

E neste "You Oughta Know":

