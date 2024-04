Álbum de Future e Metro Boomin é o mais vendido do ano em apenas uma semana nos EUA "We Don't Trust You" passou das 250 mil cópias sem ter sido lançado em formatos físicos

Vagalume| 01/04/2024 - 17h15 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h04 )

