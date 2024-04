Alok e Zeeba estão juntos na nova música, "Nossos Dias"

Alto contraste

Alok e Zeeba estão juntos em um novo single lançado, nesta sexta-feira (26). Depois de conquistarem as paradas com os hits "Hear Me Now", "Ocean" e "Never Let Me Go", eles lançam o single em português, "Nossos Dias".



O duo debutou a faixa ao vivo em duas históricas performances de Alok: o Show do Século, em Copacabana, em agosto do ano passado, e o aniversário de Brasília, realizado na semana passada.



"'Nossos Dias' é uma música que a gente começou com uma frase que o Alok trouxe, ‘às vezes a gente perde o telhado, mas é para enxergar as estrelas'. E esse foi o tema. A gente estava em Maceió, o Alok me chamou lá no terraço do quarto dele, levei meu violão e saiu uma primeira demo em voz e violão", conta Zeeba.



"Zeeba e eu voltamos ao estúdio nesta primeira música que fizemos juntos em português. É um pedido para confiar em Deus, uma mensagem de esperança. Essa faixa vai integrar a minha turnê AUREA que começa agora em novembro e segue pelas cidades do Brasil no ano que vem. Zeeba vai acompanhar nesta jornada também", revelou Alok.



Veja o clipe de "Nossos Dias (Part. Zeeba)", com a letra na íntegra, abaixo:



"Nossos Dias"



Compositores: Alok, Zeeba e IRO



E o céu

Pode até tá cinza

Eu sei que o sol vai voltar

Pra iluminar nossos dias

Eu sei

A tempestade vai passar

Peço a Deus pra me guiar

E iluminar nossos dias



E o céu

Pode até tá cinza

Eu sei que o sol vai voltar

Pra iluminar nossos dias

Eu sei

A tempestade vai passar

Peço a Deus pra me guiar

E iluminar nossos dias

Nossos dias



Paz pra viver

Viver pra amar

E o que não for amor

É só deixar pra lá

Paz pra viver

Viver pra amar

E o que não for amor

É só deixar pra lá

E o que não for amor

É só deixar pra lá

É só deixar pra lá

Paz pra viver

Viver pra amar

E o que não for amor

É só deixar pra lá



