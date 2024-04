Ana Castela lança parceria com o mexicano Gabito Ballesteros. Ouça "Saudade" com a letra! Dificuldade de enfrentar o fim de um relacionamento é o tema da balada romântica

Em sua nova música, Ana Castela deixou um pouco de lado a sua faceta mais animada e divertida para apostar na melancolia. "Saudade" traz a Boiadeira ao lado do mexicano Gabito Ballesteros em uma balada romântica, onde a sofrência dá o tom - "Tem saudade sua em todo canto, na estrada que eu tô dirigindo, na playlist que eu tô escutando", diz o refrão.

A parceria internacional também chega para abrir mais frentes na carreira da cantora que tem muito potencial para atravessar as fronteiras do Brasil.

Ouça:

Confira a letra:

"Saudade (Com Gabito Ballesteros)"

(Mateus Félix, Léo Souzza, Vinicius Poeta, Lucas Medeiros)

Tem dois tipos de final

Um é um final feliz

E o outro acaba e tchau

E tá tão recente o final da gente

Mas pro coração tá parecendo um ano

Que ouvi pela última vez sair da sua boca

A palavra “Te amo”

Tô aqui chorando no trânsito

Tem saudade sua em todo canto

Seu perfume grudado no cinto

Sua jaqueta jogada no banco

Tem saudade sua em todo canto

Na estrada que eu tô dirigindo

Na playlist que eu tô escutando

Será que isso dura até quando?

Será que isso dura até quando?

Felices para siempre

Esa era la meta

El plan era una finca y una camioneta

Mi abuela te quería como una nieta

Pero tu te fuiste junto con las promesas

Dicen por ahí que tú ya tienes a alguien

Quisiera decirte que yo tengo también

Pero le pido a Dios que todo te vaya bien

Doy gracias por lo que vivimos y amén

Se que un año no te voy a olvidar

Quizá en cien

Tradução do verso de Gabito:

Essa era a meta

O plano era termos uma fazenda e uma caminhonete

Minha avó gostava de você como se fosse uma neta

Mas você se foi junto com as promessas

Dizem por aí que você já tem alguém

Queria poder dizer que eu também tenho

Mas peço a Deus que você esteja bem

Obrigado pelo que vivemos e amém

Sei que em um ano de você não irei me esquecer

Quem sabe em cem"

