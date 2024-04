Ana Castela se une a Alok e Hungria em "Lua". Ouça o destaque do novo EP da Boiadeira com a letra! Quarto Volume de "Boiadeira Internacional" tem hits e novidades

O quarto volume de "Boiadeira Internacional", de Ana Castela, acaba de sair e seu maior destaque é "Lua", onde a nova estrela da música brasileira canta ao lado de Alok e Hungria, em uma união dos universos do sertanejo, da música eletrônica e do hip hop.

Este é o maior destaque, mas não o único, do EP que tem as já conhecidas, e estouradas, "Boiadeira" e "Nosso Quadro" e as novas "Bonde das Boiadeiras" e "Pra Sempre Sem Ser".

Ouça "Lua (Part. Alok e Hungria)"

E confira a letra do single:

Lua

(Rodolfo Alessi / Ray Antonio / Rafael Quadros / Paulo Pires / Mateus Felix / Marco Carvalho / Hungria Hip Hop / Everton Matos / Everton Matos / Diego Ferrari / Ana Castela / Alok)

Cê vem, passa o fim de semana e volta pra cidade

Saudade

Do love com cheiro de mato de alta qualidade

Eu tiro a bota, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer

No céu da sua boca, onde tudo fica zen

Porque essa noite a Lua é toda nossa

Debaixo do chapéu cabe você também

Vem acabar com meu sossego na roça

No céu da sua boca, onde tudo fica zen

Porque essa noite a Lua é toda nossa

Debaixo do chapéu cabe você também

Vem acabar com meu sossego na roça

(Ô-ô-ô-ô) cabou o sossego

(Ô-ô-ô-ô) cabou o sossego

Caiu no próprio no laço

Apertou o meu braço

Ficou de perna bamba e, ainda na cama, me deu um abraço

Ela cresceu de bota, pô

E eu cresci descalço

Eu jogo em todo canto, mas foi no seu campo

que eu fiz um golaço

É que eu saio de carro às três

E eu só chego aí às seis

Minha vida era boa, talvez

Olha só o que você fez

Hoje eu não aguento um mês

Sem você num lençol xadrez

É que eu tiro sua timidez

Sua roupa e o parfum francês

Nosso caso é pra eternizar

Não vai ter De Férias com o Ex, ahn

Então atura ou surta, sujei de poeira minha Panamera

Quem vê a vida longe até acha que nós leva na brincadeira

É que o moleque da Ceilândia

colou na fazenda e comprou vários gado

Só pra ter a vista mais linda, o beijo da morena

e um cavalo selado

Eu tiro a bota, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer

No céu da sua boca, onde tudo fica zen

Porque essa noite a Lua é toda nossa

Debaixo do chapéu cabe você também

Vem acabar com meu sossego na roça

No céu da sua boca, onde tudo fica zen

Porque essa noite a Lua é toda nossa

Debaixo do chapéu cabe você também

Vem acabar com meu sossego na roça

Vem acabar com meu sossego na roça

(Ô-ô-ô-ô) cabou o sossego

(Ô-ô-ô-ô) cabou o sossego

Ouça também o EP:

