Anitta anuncia cancelamento de parceria com Sam Smith após revista inglesa falar sobre o encontro Cantor barrou o lançamento segundo a cantora

Reprodução Cosmopolitan UK

Após ter seu lançamento anunciado em uma matéria de capa para a edição online da Cosmopolitan UK, Anitta revelou publicamente que "I Wanna Be", música que ela gravou ao lado de Sam Smith, não será mais ouvida.

Segundo a artista, a decisão do inglês acabou atrapalhando todo o planejamento em torno do aguardado novo álbum da carioca que, por causa disso, irá demorar um pouco mais para sair.

A Cosmopolitan adiantou um pouco mais sobre o esperado disco. Para a jornalista Anna Cafolla, Anitta falou que foram gravadas 60 demos de onde saíram as 13 faixas do trabalho (incluindo "I Wanna Be") que a mostram em seu estado mais autêntico e criativo.

