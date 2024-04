Anitta anuncia datas da "Baile Funk Experience", sua primeira turnê mundial!

Alto contraste

Os brasileiros precisarão esperar um pouco para verem a nova turnê de Anitta. A cantora anunciou as primeiras datas da "Baile Funk Experience", seu primeiro giro mundial, e todos os shows, 21 no total, serão realizados no exterior.

Em seguida, será a vez dela visitar a América do Sul, com concertos na Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Em 25 de junho começa a etapa europeia. Anitta vai cantar na Alemanha, Holanda, Inglaterra, França, Itália e por quatro vezes na Espanha - o show final será em Ibiza no dia 8 de julho.

A turnê serve de divulgação para o álbum "Funk Generation", que sai em 26 de abril.

Confira o itinerário:

18 de maio — Cidade do Mexico

21 de maio — Los Angeles

23 de maio — Miami Beach

26 de maio — Orlando,

28 de maio — Boston

29 de maio — Toronto

1 de junho — Chicago

2 de junho — Nova Iorque

América do Sul:

7 de junho — Bogota, Colômbia

9 de junho — Lima, Peru

14 de junho — Santiago, Chile

16 de junho — Buenos Aires, Argentina

Europa:

25 de junho — Berlim, Alemanha

26 de junho — Amsterdã, Holanda

28 de junho — Londres, Inglaterra

29 de junho — Paris, França

1 de julho — Ibiza, Espanha

3 de julho — Madri, Espanha

4 de julho — Barcelona, Espanha

7 de julho — Milão, Itália

8 de julho— Ibiza, Espanha

