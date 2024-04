Anitta diz que não lançará álbum junto com Beyoncé: "Ninguém aqui é maluco" Em live no Instagram, cantora contou que "Funk Generation" terá sua chegada anunciada em breve

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito fotos: Reprodução Instagram Anitta / Beyoncé

Anitta está preparando o lançamento de seu novo álbum, "Funk Generation", mas já deixou claro que não usará a data de seu aniversário para a chegada do disco.

A cantora, que assoprará velinhas no dia 30 de março, foi questionada por fãs, durante uma live no Instagram, sobre a possibilidade de disponibilizar o material na sexta-feira (29) e deu um motivo bastante plausível para não fazer isso: Beyoncé.

Como já se sabe, o novo álbum da artista norte-americana, "Act II", está previsto para chegar às plataformas neste mesmo dia. Sendo assim, Anitta afirmou o lançamento de "Funk Generation" não acontecerá junto com o disco de Bey, mas que a data será anunciada em breve.

"Vai sair já já, gente. Falta bem pouquinho mesmo, a gente vai anunciar. Antes do meu aniversário, a gente anuncia quando sai", disse ela.

"A gente não vai lançar no meu aniversário porque, vocês sabem, o lançamento da mais mais é no meu aniversário. A Beyoncé lança o álbum dela no dia 29, então eu não sou nem... ninguém aqui é maluco, né? Ninguém aqui é doido", acrescentou ela.

Veja o momento da conversa:

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume