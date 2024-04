Anitta é destaque no internacional "Premio Lo Nuestro". Veja as suas performances! Brasileira apresentou os hits "Bellakeo" e "Mil Veces", a inédita "Bota Niña", além de participar de homenagem a Don Omar

Anitta foi um dos destaques do evento internacinal "Premio Lo Nuestro", realizado na noite desta quinta-feira (23), em Miami, nos Estados Unidos. A "Girl From Rio" brilhou no palco da premiação onde fez diversas performances, chamando a atenção do público.

Acompanhada de 30 dançarinos, a brasileira começou a sua performance com o hit "BELLAKEO (With Peso Pluma)", seguida da inédita "Bota Niña", colaboração com a espanhola Bad Gyal. E, para fechar com chave de ouro, Anitta cantou o megahit "Mil Veces".

Veja:

Porém, a noite não acabou aí para a brasileira. Em um dos prêmios mais prestigiados e importantes da música latina, ela subiu ao palco mais uma vez para participar de uma homenagem ao cantor e astro do reggaeton, Don Omar.

Assista abaixo:

Em seu perfil no Instagram, a brasileira compartilhou registros de sua participação no evento. Confira:

