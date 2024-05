Ariana Grande divulga teaser e pôster do filme "Wicked" e anuncia novo trailer para amanhã Primeira parte do musical, estrelado pela cantora, estreia no dia 27 de novembro

14/05/2024

