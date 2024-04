Ariana Grande e Mariah Carey estão juntas em nova versão de "yes, and?". Ouça com letra e tradução! Faixa marca o reencontro das divas pop de diferentes gerações

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Ariana Grande convidou Mariah Carey para cantarem juntas em uma nova versão de seu sucesso, "yes, and?". A novidade chegou às plataformas de streaming nesta sexta-feira (16).

O reencontro das cantoras marca um parceria de peso entre diferentes gerações do pop feminino. As divas entregam seus poderosos vocais na dançante faixa, que já liderou a influente Billboard Hot 100.

Ao anunciar o novo remix do single, Ariana não poupou elogios à Mariah. "Rainha do meu coração e inspiração de longa data (...) não há palavras que satisfaçam. Obrigado do fundo do meu coração por este sonho virar realidade e por cintilar o seu brilho e mágica em minha pequena canção. Significa mais do que jamais poderia articular e mal posso esperar para todos ouvirem. Eu te amo eternamente", escreveu a cantora.

Ouça "yes, and? (with Mariah Carey)", com a letra e a tradução, abaixo:

Clique para ver no Vagalume

"yes, and?"

In case you haven't noticed

Well, everybody's tired

And healin' from somebody

Or somethin' we don't see just right

Boy, come on, put your lipstick on

(No one can tell you nothin')

Come on and walk this way through the fire

(Don't care what's on their mind)

And if you find yourself in a dark situation

Just turn on your light and be like

"Yes, and?"

Say that shit with your chest, and

Be your own fuckin' best friend

Say that shit with your chest

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?"

Now I'm so done with sharing

This hypocrisy with you

Baby, you have been rejected

Go back, no more pretending bye

Boy, come on, put your lipstick on

(No one can tell you nothin')

Come on and walk this way through the fire

(Don't care what's on their mind)

And if you find yourself in a dark situation

Just turn on your light and be like

"Yes, and?" (Yes)

Say that shit with your chest, and (And)

Be your own fuckin' best friend (Be your own)

Say that shit with your chest

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?" (Yeah)

My tongue is sacred, I speak upon what I like

(I speak upon what I like)

Protected, sexy, discerning with my time (My time)

Your energy is yours and mine is mine

(It's mine, it's mine; Mine is mine)

What's mine is mine

My face is sitting, I don't need no disguise

(I don't need no disguise; Oh)

Don't comment on my body, do not reply

(Don't you comment on my body)

Your business is yours and mine is mine

Why do you care so much whose **** I ride?

Why?

"Yes, and?" (Yes, and?)

Say that shit with your chest, and

(Say that shit with your chest)

Be your own fuckin' best friend

(Oh, be your own, be your own; Oh)

Say that shit with your chest

(Say that shit with your chest, baby)

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?" (Say that shit, say that shit)

"Yes (Ooh), and?" (Yes, and?)

Say that shit with your chest (Ooh), and (Oh)

Be your own fuckin' best (Be your own best fridn) friend

Say that shit with your chest

Keep moving like, "What's next?"

(Like, "What's next?")

"Yes, and?" (Yeah)

"sim, e?"

Caso você não tenha notado

Bem, todo mundo está cansado

E se curando de alguém

Ou algo que não vemos direito

Garoto, vamos lá, coloque seu batom

(Ninguém pode te dizer nada)

Venha e ande assim através do fogo

(Não importa o que está na mente deles)

E se você se encontrar em uma situação sombria

Basta acender sua luz e agir como

"Sim e?"

Diga isso com vontade, e

Seja seu melhor amigo

Diga isso com vontade

Continue se movendo tipo, "O que vem a seguir?"

"Sim e?"

Agora estou farta de compartilhar

Essa hipocrisia com você

Querido, você foi rejeitado

Volte, chega de fingir tchau

Garoto, vamos lá, coloque seu batom

(Ninguém pode te dizer nada)

Venha e ande assim através do fogo

(Não importa o que está em sua mente)

E se você se encontrar em uma situação sombria

Basta acender sua luz e agir como

"Sim e?" (Sim)

Diga isso com vontade, e (E)

Seja seu melhor amigo (seja você mesmo)

Diga isso com vontade

Continue se movendo tipo, "O que vem a seguir?"

"Sim e?" (Sim)

Minha língua é sagrada, falo o que gosto

(falo sobre o que gosto)

Protegida, sexy, criteriosa com meu tempo (meu tempo)

Sua energia é sua e a minha é minha

(É minha, é minha; minha é minha)

O que é meu é meu

Meu rosto está lindo, não preciso de disfarce

(Eu não preciso de disfarce; Oh)

Não comente sobre o meu corpo, não responda

(Não comente sobre o meu corpo)

Seu negócio é seu e o meu é meu

Por que você se importa tanto com quem eu durmo?

Por que?

"Sim e?" (Sim e?)

Diga isso com vontade, e

(Diga isso com vontade)

Seja seu melhor amigo

(Oh, seja você mesmo, seja você mesmo; Oh)

Diga isso com vontade

(Diga isso com vontade, querido)

Continue se movendo tipo, "O que vem a seguir?"

"Sim e?" (diga isso, diga isso)

"Sim (Ooh), e?" (Sim e?)

Diga isso com vontade (Ooh), e (Oh)

Seja o seu melhor amigo (seja o seu melhor amigo)

Diga isso com vontade

Continue se movendo tipo, "O que vem a seguir?"

(Como, "O que vem a seguir?")

"Sim e?" (Sim)

Fonte: Vagalume