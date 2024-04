Ariana Grande lança o novo álbum, "eternal sunshine". Ouça com todas as letras! Sétimo disco da artista chega com 13 faixas inéditas

Ariana Grande lançou, nesta sexta-feira (8), o seu novo e aguardado álbum, "eternal sunshine". Este é o sétimo disco da norte americana, que apresenta 13 canções inéditas aos seus admiradores.

A única amostra de "eternal sunshine" que os fãs conheciam era "yes, and?", carro chefe deste novo trabalho. O single teve um ótimo desempenho durante seu lançamento, conseguindo o topo da parada Hot 100 da Billboard.

Como esperado, Ariana traz um tom confessional em suas músicas, com letras que refletem sobre sua vida amorosa. A cantora escreveu uma dedicatória a todos os seus fãs.

"Aos meus fãs, eu amo vocês com cada fibra do meu ser. Eu sempre lhes darei tudo que tenho e vocês sempre terão uma parte extraordinária do meu coração (...) se você está lendo isso, quero te lembrar que você nunca está sozinho com seus sentimentos. Desejo a todos vocês o brilho eterno", diz a artista.

Ouça "eternal sunshine", com todas as letras, abaixo:

1. intro (end of the world)

2. bye

3. don't wanna break up again

4. Saturn Returns Interlude

5. eternal sunshine

6. supernatural

7. true story

8. the boy is mine

9. yes, and?

10. we can't be friends (wait for your love)

11. i wish i hated you

12. imperfect for you

13. ordinary things (Feat. Nonna)

