Ariana Grande segue no topo da parada de álbuns dos EUA com "Eternal Sunshine" EM sua segunda semana, disco da cantora vendeu mais que os recém-lançados novos trabalhos de Kacey Musgraves e Justin Timberlake

O público norte-americano gostou mesmo de "Eternal Sunshine", de Ariana Grande. O novo álbum da artista passou a segunda semana seguida no topo da parada da Billboard, vendendo mais 100 mil cópias, ou 100 mil e 500 para sermos mais exatos.

Em 2024, apenas 21 Savage (133 mil), Kanye West e Ty Dolla $ign (148 mil), além da própria Ariana (227 mil) venderam tanto em tão pouco tempo.

Kacey Musgraves, que ficou no segundo lugar, com 97 mil unidades e "Everything I Thought It Was", de Justin Timberlake, quarto posto, atrás de "One Thing at a Time", de Morgan Wallen, que caiu uma colocação.

*NSYNC (sétima posição em 1998), esta é a pior posição de um disco dele, solo ou com a boyband, no top 200 da Billboard- desde 1997 ele sempre ficou no primeiro ou segundo posto com seus trabalhos de estúdio.

O top 10 não teve mais nenhuma novidade.

Fonte: Vagalume