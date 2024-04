Avó de Ariana Grande se torna a pessoa mais velha a ter uma música na parada da Billboard

Alto contraste

A avó de Ariana Grande, Marjorie Grande, acaba de quebrar um recorde no mundo na música. Nonna (como é chamada carinhosamente), de 98 anos, se tornou a artista mais velha a ter uma música na parada da Billboard Hot 100, graças a sua colaboração na faixa "ordinary things", presente no novo álbum de Grande, "Eternal Sunshine".

A música, que traz Nonna como co-autora, chegou a 55ª posição no ranking.

De acordo com a própria Billboard, Marjorie Grande conquistou o título que antes era de Fred Stobaugh, que entrou no Hot 100 em 2013, com 96 anos, pela faixa "Oh, Sweet Lorraine", seguido por Tony Bennett, que entrou na parada em 2011, aos 85 anos, com a música "Body and Soul (feat. Amy Winehouse)".

Em "ordinary things (Feat. Nonna)", a voz da avó de Ariana Grande aparece ao final da música, que fecha o álbum, falando sobre seu falecido marido, Frank Grande, com uma amiga.

Esta não foi a primeira música que a voz de Marjorie Grande (Nonna) apareceu nas canções da cantora. A avó de Ariana já havia participado das faixas "Daydreamin'", do álbum "Truly Yours" (de 2013), e "bloodline", de "Thank U, Next", de 2011, mas ainda não havia sido creditada como co-autora.

