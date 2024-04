Azeite produzido por Jonny Greenwood, do Radiohead, está à venda por R$ 215,00 a garrafa de 250 ml. Além de tocar na banda e compor premiadas trilhas sonoras, guitarrista também cultiva azeitonas na Itália

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Além de fazer parte do Radiohead e The Smile e escrever celebradas trilhas-sonoras, incluindo duas indicadas ao Oscar, o guitarrista Jonny Greenwood também usa parte de seu tempo, e dinheiro, no cultivo de azeitonas na Itália.

A safra deste ano do seu azeite, chamado "Greenwood", já foi lançada e pode ser comprada por 40 Euros, cerca de R$ 215,00, mais despesas de frete, a garrafa de 250 ml.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Foram produzidas 550 garrafas do azeite e todas as caixas são pessoalmente assinadas pelo músico. As vendas são restritas aos países da Europa.

Fonte: Vagalume