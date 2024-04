Baixo que Paul McCartney usou nos primeiros anos dos Beatles é reencontrado após mais de 50 anos

Alto contraste

O natal de 2024 chegou bem mais cedo para Paul McCartney. O músico acaba de recuperar uma peça fundamental de sua história que certamente já dava como perdida para sempre: o baixo Hofner usado nos primeiros anos de carreira dos Beatles.

O instrumento foi roubado em 1972 - ele estava em uma van que carregava equipamento que foi arrombada - e a história de seu sumiço, e provável paradeiro, fazia há décadas parte das conversas dos Beatlemaníacos mais fervorosos que tentavam imaginar quem estaria de posse de tal tesouro. Entre as hipóteses estavam desde um milionário na Jamaica até um colecionador japonês que, claro, não falavam nunca sobre o assunto.

No final, o Hofner estava mesmo em Londres, na área de Notting Hill tendo passado muitos anos no depósito de um pub. Ao que se consta, o ladrão pediu para o dono do bar guardá-lo nos fundos do estabelecimento e nunca mais voltou para pegá-lo.

Guest postou uma foto no X/Twitter dizendo que a peça havia sido devolvida ao seu verdadeiro dono. McCartney ainda não se manifestou sobre o assunto, mas em seu site oficial uma mensagem postada por sua equipe atualizou os fãs.

A nota, bem sucinta, diz que o baixo foi autenticado pela Hofner e que Paul é imensamente grato com todos envolvidos na busca.

Paul usou-o nos anos iniciais dos Beatles, incluindo as gravações dos dois primeiros álbuns da banda. Em 1963, ele comprou um segundo instrumento que passou a ser usado com mais frequência, ao lado de um modelo da Rickenbacker, que se tornaria o favorito em sus discos e shows com os Wings.

Elvis Costello que lhe sugeriu tirar o instrumento "da aposentadoria".

Paul foi além e passou a usá-lo com regularidade em seus shows e o transformou no seu símbolo - antes dele subir ao palco, a última imagem que se vê nos telões é o de um Hofner explodindo em luzes.

Resta saber se o instrumentop que acaba de ser recuperado também irá "sair em turnê" ou se Macca não vai querer dar novamente sopa para o azar.

Fonte: Vagalume