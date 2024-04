Beyoncé anuncia nome de seu álbum dedicado à música country e mostra fotos de sua nova fase! Cantora já liberou a pré-venda do trabalho em edições especiais exclusivas de seu site oficial

Faltando poucos dias para o seu lançamento, Beyoncé finalmente confirmou o título de seu oitavo álbum. No Instagram, a cantora disse que o sucessor de "Renaissance” irá se chamar: "Act II: Cowboy Carter", ou simplesmente "Cowboy Carter".

A lista de músicas ainda não foi liberada, sabendo-se apenas que os singles "TEXAS HOLD 'EM" e "16 CARRIAGES" estarão presentes. Algumas imagens que poderão servir de capa para o trabalho também foram divulgadas - há um aviso de que as artes não são as definitivas. "Cowboy Carter" sairá no dia 29 deste mês.

