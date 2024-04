Beyoncé diz ter colaborado com "artistas brilhantes, que respeito profundamente" em "Cowboy Carter"

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Há 10 dias de seu lançamento, marcado para o dia 29 de março, Beyoncé publicou um texto em suas redes onde falou um pouco mais sobre "Cowboy Carter", seu próximo álbum, e suas motivações, além de ter entragado algumas pistas sobre o que vem aí.

Entre as revelações, a que chamou mais a atenção foi a de que o LP terá algumas colaborações com, palavras dela, "artistas brilhantes, que respeito profundamente". Essa foi a dica para as especulações dos fãs começarem a ganhar as redes sociais, com muitas suposições sendo postadas. Dolly Parton, Bruno Mars, Miley Cyrus e Taylor Swift estão entre os mais citados nessa "lista de desejos".

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Agora é esperar até a sexta-feira da semana que vem, ou torcer para que ela volte a se manifestar em suas redes sociais e antecipe mais alguns detalhes deste que é um dos discos mais aguardados de 2024.

Leia a íntegra da mensagem:

Beyoncé Instagram Beyoncé Instagram (Vagalume)

TEXAS HOLD 'EM" e "16 CARRIAGES". Me sinto honrada por ser a primeira mulher negra a ter um single no número um na parada de música country. Isso não teria acontecido sem o apoio de cada um de vocês. Minha esperança é a de que daqui alguns anos a menção à raça de um artista, no que se refere ao lançamento de gêneros musicais, seja irrelevante.

Este álbum levou mais de cinco anos para ser produzido. Nasceu de uma experiência que tive anos atrás onde não me senti bem-vinda…e ficou muito claro que não fui. Mas, por conta dessa experiência, mergulhei mais fundo na história do country e estudei nosso rico arquivo musical. É bom ver como a música pode unir tantas pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo que amplifica as vozes de algumas das pessoas que dedicaram tanto das suas vidas a educar sobre a nossa história musical.

As críticas que enfrentei quando entrei neste gênero me forçaram a superar as limitações que me foram impostas. "Act. II" foi o resultado de me desafiar e de dedicar meu tempo para juntar e misturar gêneros para criar esse trabalho.

Tenho algumas surpresas no álbum e colaborei com alguns artistas brilhantes que respeito profundamente. Espero que vocês possam ouvir meu coração e minha alma, e todo o amor e paixão que coloquei em cada detalhe e em cada nota.

Concentrei-me neste álbum como uma continuação de "RENAISSANCE…" Espero que a música feita seja uma experiência, criando outra jornada onde você possa fechar os olhos, começar do início e nunca mais parar.

Este não é um álbum country. Este é um álbum da “Beyoncé”. Este é o "segundo ato", "COWBOY CARTER", e tenho orgulho de compartilhá-lo com vocês!"

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume