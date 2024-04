Beyoncé indica participações de lendas do country em "Cowboy Carter" ao revelar o seu tracklist Cover dos Beatles também poderá estar no álbum da cantora que sai nesta sexta-feira

Há dois dias de seu lançamento, Beyoncé liberou o nome das músicas que estarão em "Cowboy Carter". Esta é a segunda parte, ou ato melhor dizendo, de sua trilogia de discos criados durante a pandemia. A postagem do Instagram indica que duas lendas do country, e da música americana em geral, estarão no disco: Dolly Parton e Willie Nelson.

Como o tracklist foi divulgado no formato dos antigos cartazes que anunciavam espetáculos repletos de atrações, não se pode dizer com certeza se Dolly e Willie estão mesmo no disco, ainda que tudo indique que sim. Parton provavelmente fazendo dueto em "Jolene", um de seus maiores clássicos e Willie em "Smoke Break".

Beatles. De fato, o pôster mostra que há uma faixa chamada "Blackbird" no álbum, mas não é possível saber se trata-se da "Blackbird" gravada pela banda de Liverpool em 1968 ou uma composição homônima.

Outra curiosidade está na grafia dos títulos. Muitos deles trazem a letra "i" dobrada, como forma de reforçar que esté é o "Act II". Entre os exemplos estão "Ameriican Queen", "Riiverdance" e a já citada "Blckbiird".

Veja a postagem com o tracklist do disco que sai nesta sexta-feira, dia 29:

