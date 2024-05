Beyoncé, Jay-Z e Big Freedia são acusados de violar direitos autorais em letra de "Break My Soul" De acordo com o USA Today, um ex-grupo de Nova Orleans afirma que uma frase do hit foi ilegalmente retirada de um single de 2002

Vagalume|Do R7 23/05/2024 - 13h12 (Atualizado em 23/05/2024 - 13h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share