Beyoncé recebe prêmio especial no iHeartRadio Awards das mãos de Stevie Wonder Cantora agradeceu ao músico, e também a Prince, Michael Jackson, Tina Turner e tantos outros que abriram caminhos que ela pôde trilhar...

Beyoncé finalmente foi homenageada no iHeartRadio Awards com o prêmio especial dedicado aos artistas que deixaram sua marca na música como inovadores.

Em 11 edições, esta é a a oitava vez que o prêmio foi entregue. Pharrell, U2, Bruno Mars e Taylor Swift foram alguns dos demais ganhadores da honraria.

Stevie Wonder que falou sobre a cantora, a quem chamou de uma verdadeira visionária: Após lembrar parte dos grandes feitos da artista e citar a importância dos álbuns "Beyoncé", "Lemonade" e "Renaissance" para o mundo da música, Wonder disse que agora, ela se apresentou como uma "genuína sensação da música country com "Cowboy Carter, sua mais recente obra-prima", um trabalho que poderá se tornar, nas palavraas dele, o disco mais comentado deste século.

Stevie ainda falou que quando não está mudando a música, Beyoncé está mudando o mundo, "lutando o bom combate com a Fundação BeyGOOD."

TEXAS HOLD 'EM" e discursou por três minutos. Além de agradecer a Stevie Wonder ("eu te amo, te honro e agradeço por você ter aberto o caminho para todos nós. Sempre que me perguntam se tem alguém que eu poderia ouvir pelo resto da vida,a resposta é sempre você"). Ela ainda o agardeceu por ter tocado gaita em sua versão de "JOLENE", de Dolly Parton.

Knowles se mostrou feliz pelo reconhecimento como inovadora, lembrando que seguir esse caminho é sempre complicado. "Ser uma inovadora significa ver o que os outros consideram impossível e frequentemente receber críticas, algo que frequentemente irá testar sua saúde mental".

Foram lembrados Sister Rosetta Tharpe, Tracy Chapman, Linda Martell, Prince, Stevie Wonder, Andre 3000, Tina Turner, Michael Jackson e "todos que desafiaram qualquer rótulo que lhes tenha sido imposto". "Obrigada por terem colocado seus sonhos em prática para que nós pudéssemos segui-los", concluiu.

Beyoncé também agradeceu sua equipe e a família, chamando Jay-Z, com quem é casada, de "sua rocha e melhor amigo" e suas "três crianças maravilhosas" que seguem a inspirando e são sua maior bênção.

