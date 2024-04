Beyoncé revela data de estreia de sua própria linha de produtos de cabelo. Veja o trailer!

Alto contraste

Beyoncé divulgou um trailer revelando a data de estreia de sua própria linha de produtos de cabelo nesta terça-feira (6). A cantora, que está ampliando seu leque de negócios, anunciou que o lançamento de sua marca, chamada Cécred, acontecerá no dia 20 de fevereiro.

"Cabelo é sagrado", escreveu a artista, na legenda da publicação. Veja o trailer abaixo:

Beyoncé anunciou, pela primeira vez, sua linha de cosméticos para cabelos ainda em maio de 2023, em um post com duas fotos, no qual, em uma delas, aparecia ainda criança (a qual muitos fãs se perguntaram se era sua filha, Blue Ivy), fazendo tranças em no salão de sua mãe, Tina Knowles. Na ocasião, a cantora falou sobre sua infância e seu antigo grupo, Destiny's Child.

"Quantos de vocês sabiam que meu primeiro trabalho foi varrer cabelos no salão da minha mãe? O Destiny's Child começou se apresentando para clientes enquanto elas arrumavam seus cabelos”, postou ela.

"Fui exposta a tantos tipos diferentes de mulheres empreendedoras em seu salão. Vi em primeira mão como a forma como cuidamos e celebramos o cabelo pode impactar diretamente as nossas almas. Eu a observei curar e servir tantas mulheres. Tendo aprendido muito em minha jornada capilar, sempre sonhei em continuar seu legado. Mal posso esperar para que vocês experimentarem o que estou criando", acrescentou.

