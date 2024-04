Beyoncé se torna a primeira mulher negra a conquistar o topo da parada de música country dos EUA Cantora conquistou um novo marco na carreira, desta vez, com o single "TEXAS HOLD ‘EM"

Crédito foto: Beyoncé Instagram

Beyoncé conquistou mais um marco em sua carreira. A artista se tornou a primeira mulher negra a alcançar o topo da parada de country music norte-americana da Billboard, com o single "TEXAS HOLD ‘EM", lançado no dia 11 de fevereiro.

A música "16 CARRIAGES", que chegou às plataformas digitais no mesmo dia, também entrou no ranking country da Billboard, na 9ª posição. As duas faixas ainda garantiram os 2º e 38º lugares na Billboard Hot 100, respectivamente.

Além disso, de acordo com a Billboard, Beyoncé também entrou para a história do ranking como a primeira mulher a ter liderado tanto a parada de música country quanto a de R&B/Hip-Hop. Antes dela, apenas Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus e Ray Charles haviam liderado ambas as paradas.

