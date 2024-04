Beyoncé segue no topo da parada americana de singles com "TEXAS HOLD 'EM" SZA tem a melhor estreia da semana com "Saturn"

Pela segunda semana seguida, "TEXAS HOLD 'EM", de Beyoncé ficou no topo da parada amerciana de singles. O resultado faz prever que o novo álbum da estrela, "Act II", que sai no próximo dia 29, será um grande sucesso, mesmo que "16 CARRIAGES", a outra canção do trabalho que Bey lançou antecipadamente no mês passado, não tenha causado o mesmo impacto. Após ter estreado no 55° lugar, a faixa agora está na 74ª colocação.

Saturn", nova música de SZA, que em breve chega ao Brasil para show no Lollapalooza, que estreou com força no sexto posto.

"End of Beginning", de Djo teve uma visível melhora de desempenho. O single estreou na 51ª posição há sete dias e agora está na 35ª.

Training Season", de Dua Lipa, despencou 33 posições e foi para o 61° lugar. Para compensar,"Houdini" segue bastante popular, 16 semanas depois de lançada, a música se mantém bem posicionada no 24° posto. Enquanto isso, "Love On", de Selena Gomez, estreou apenas no 56° lugar.

