Beyoncé vende mais de 400 mil cópias de "Cowboy Carter" nos EUA!

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Como já era de se esperar, "COWBOY CARTER", novo álbum de Beyoncé, estreou no topo da parada americana e se tornou, com certa folga, o disco mais vendido de 2024 em apenas sete dias.

Foram contabilizadas 407 mil cópias do LP, com 168 mil sendo efetivamente comparadas pelos fãs, bem mais do que os recordistas até aqui: "We Don't Trust You", de Future & Metro Boomin, o número 1 da semana passada com 251 mill unidades vendidas, e "Eternal Sunshine", de Ariana Grande, que passou as duas últimas semanas de março no topo, com 227 mil unidades na primeira e 100 mil na segunda.

Instagram: @beyonce Instagram: @beyonce (Vagalume)

Morgan Wallen está em terceiro).

A marca do "Act 2" também é o superior ao de "Renaissance". O primeiro ato da trilogia de discos que Beyoncé criou durante a pandemia, vendeu 332 mil unidades entre 29 de julho e 4 de agosto de 2022. O terceiro ato ainda não tem data para chegar ao mercado.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Destiny's Child, em 2001).

O disco também está no número 1 da parada de música country. Esta é a primeira vez que uma mulher negra consegue tal feito em um ranking que existe desde 1962.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

J-Hope (do BTS) estreou no quinto lugar, com 50 mil cópias vendidas, a maior parte delas em CD.

Fonte: Vagalume