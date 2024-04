Billboard Women in Music 2024: Confira vídeos e fotos do tapete vermelho Evento aconteceu em Los Angeles, nesta quarta-feira (6)

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: Gilbert Flores / Billboard

O Billboard Women in Music 2024 aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, nesta quarta-feira (6), reunindo alguns dos principais nomes feminimos do pop mundial. A premiação, que homenageia a força das mulheres na indústria musical, contou com a presença de estrelas como Katy Perry, Kylie Minoge, JoJo, Charli XCX, Ice Spice, da brasileira Luísa Sonza e muito mais.

Confira vídeos e fotos do tapete vermelho abaixo:

Katy Perry

Clique para ver no Vagalume

Clique para ver no Vagalume

Luísa Sonza

Clique para ver no Vagalume

Karol G

Clique para ver no Vagalume

Clique para ver no Vagalume

Saweetie

Clique para ver no Vagalume

Kylie Minogue

Clique para ver no Vagalume

Clique para ver no Vagalume

Bebe Rexha

Clique para ver no Vagalume

Clique para ver no Vagalume

Marina

Clique para ver no Vagalume

Charli XCX

Clique para ver no Vagalume

Ice Spice

Clique para ver no Vagalume

Victoria Monét

Clique para ver no Vagalume

Lauren Jauregui

Clique para ver no Vagalume

Clique para ver no Vagalume

Victoria Monét, Young Miko, Ellie Goulding e Jessie Reyez, Sarah Geronimo, Sabrina Claudio, Justine Skye, Bebe Rexha, Lilly Singh

Clique para ver no Vagalume

New Jeans

Clique para ver no Vagalume

Dinah Jane

Clique para ver no Vagalume

Tems

Clique para ver no Vagalume

Victoria Justice

Clique para ver no Vagalume

Maren Morris

Clique para ver no Vagalume

Coco Jones

Clique para ver no Vagalume

Lainey Wilson

Clique para ver no Vagalume

Maggie Lindemann

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume