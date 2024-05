Billie Eilish faz primeira performance ao vivo de "Lunch". Veja!

Alto contraste

Quatro dias depois do lançamento de "HIT ME HARD AND SOFT", Billie Eilish participou do talk show apresentado por Stephen Colbert na televisão dos EUA.



Além de conversar com o comediante, Eilish fez a primeira performance ao vivo de "LUNCH", a música do disco que ela escolheu para ser trabalhada - o clipe saiu junto com o álbum.



Para esta performance, Eilish contou com seu irmão e produtor Finneas, tocando guitarra, e mais três músicos.



Veja:



Fonte: Vagalume