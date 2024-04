Billie Eilish ganha o Oscar de melhor canção original por "What Was I Made For", de "Barbie" Ariana Grande e Cyntia Erivo entregaram o prêmio

Vagalume| 10/03/2024 - 22h38 (Atualizado em 03/04/2024 - 09h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share