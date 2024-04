Billie Eilish posta teaser de sua nova música. Veja!

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Crédito foto: Billie Eilish Instagram

Billie Eilish está voltando com novidades! A cantora postou um teaser de sua nova música, neste domingo (7), com uma prévia da batida e um trecho de vídeo no qual aparece afundando na água, enquanto é salva por alguém.

Elish não confirmou o nome, nem a data de lançamento do single, escrevendo apenas "Prontos?" na legenda da publicação.

O teaser também chega poucos dias após a artista ter colocado todos os seus seguidores na sua lista de "amigos próximos" do Instagram, ao fazer os primeiros posts que dariam início a esta fase. Em um Story, a cantora chegou a postar uma foto com a escrita "Hit Me", que os fãs suspeitam que possa ser o nome da faixa.

Veja o teaser e a imagem abaixo:

Clique para ver no Vagalume

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume