blink-182 chega ao Brasil pela 1ª vez e é recebido por fãs em hotel. Veja as fotos! Banda desembarcou em São Paulo, onde se apresenta no festival Lollapalooza nesta sexta-feira (22)

Vagalume

Crédito foto: Blink-182 Instagram

O Blink-182 já está entre nós! O trio californiano desembarcou pela primeira vez no Brasil, nesta quarta-feira (20), para se apresentar no festival Lollapalooza, em São Paulo.

E a banda foi bem recebida por fãs, que se concentraram na porta do hotel na capital paulista para dar as boas-vindas ao trio. Veja as fotos e o vídeo abaixo:

Mark Hoppus Story Instagram Mark Hoppus Story Instagram (Vagalume)

O show do blink-182 o Lollapalooza acontece nesta sexta-feira (22), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Esta será a primeira performance da história da banda no país, que nunca havia vindo para a América do Sul devido ao medo de Travis Barker de viajar em aviões, o que impossibilitou o trio de fazer shows internacionais por muito tempo.

Para quem não se lembra, o baterista sofreu um grave acidente a bordo de jatinho em 2008, no qual os pilotos e mais duas pessoas morreram. Travis e um amigo conseguiram se salvar, mas o músico teve queimaduras de 3º grau em 65% do corpo, ficando três meses hospitalizado e passando por 26 cirurgias.

O astro realizou sua primeira viagem de avião após o acidente em agosto de 2021, com o apoio de sua esposa, Kourtney Kardashian.

A turnê do trio pela América do Sul começou no Peru, passando pela Lollapalooza da Argentina e do Chile e pelos festival Asunciónico, no Paraguai. Após o Brasil, a banda se apresenta também na Colômbia, no Festival Estéreo Picnic, viajando depois para o México e Reino Unido.

Confira o setlist do show no Paraguai abaixo:

1. "Anthem Part II"

2. "The Rock Show"

3. "Family Reunion"

4. "Wendy Clear"

5. "Feeling This"

6. "Violence"

7. "Up All Night"

8. "Reckless Abandon"

9. "Blow Job"

10 "Dumpweed"

11. "MORE THAN YOU KNOW"

12. "Happy Holidays, You Bastard"

13. "FUCK FACE"

14. "DANCE WITH ME"

15. "Man Overboard"

16. "Stay Together For The Kids"

17. "Happy Holidays, You Bastard"

18. "Down"

19. "ANTHEM PART 3"

20. "Bored to Death"

21. "I Miss You"

22. "Always"

23. "What's My Age Again?"

24. "First Date"

25. "All The Small Things"

26. "Dammit"

Bis:

27. "ONE MORE TIME"

Fonte: Vagalume