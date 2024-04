blink-182 faz primeiro show na América do Sul. Confira vídeos e setlist completo! Trio californiano se apresentou em Lima, no Peru, nesta terça-feira (12), e é atração do Lollapalooza Brasil, no dia 22 de março

Crédito foto: Daniel Rojas / blink-182 Instagram

O blink-182 fez o primeiro show de sua carreira na América do Sul nesta terça-feira (12). O trio californiano se apresentou no Estadio San Marcos, em Lima, no Peru, dando início à aguardada turnê no continente, que precisou ser adiada no ano passado e que conta com uma performance no Brasil, no dia 22 de março, no festival Lollapalooza, em São Paulo.

A banda tocou 26 músicas, fazendo aproximadamente 1 hora e meia de show de acordo com as informações do site "Setlist". E é claro qe a lista incluiu os principais hits, como "The Rock Show", "What's My Age Again?", "All The Small Things", "First Date" e "Dammit", além de faixas do novo álbum, entre elas, "EDGING" e "ONE MORE TIME".

Nas redes sociais, Tom DeLonge postou um vídeo de "I Miss You", mostrando o público cantando a plenos pulmões. Veja:

Confira o setlist e vídeos do show abaixo:

1. "Anthem Part II"

2. "The Rock Show"

3. "Family Reunion"

4. "Wendy Clear"

5. "Feeling This"

6. "Violence"

7. "Up All Night"

8. "Reckless Abandon"

9. "Dumpweed"

10. "MORE THAN YOU KNOW"

11. "EDGING"

12. "DANCE WITH ME"

13. "Aliens Exist"

14. "Happy Holidays, You Bastard"

15. "FUCK FACE"

16. "Stay Together For The Kids"

17. "Down"

18. "ANTHEM PART 3"

19. "Bored to Death"

20. "I Miss You"

21. "TURPENTINE"

22. "What's My Age Again?"

23. "First Date"

24. "All The Small Things"

25. "Dammit"

Bis:

26. "ONE MORE TIME"

Fonte: Vagalume