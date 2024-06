Bon Jovi toca hits e surpresas na abertura do "JBJ's Bar" em Nashville. Veja! Banda tocou um set de cinco músicas na inauguração do novo empreendimento do vocalista

Vagalume|Do R7 11/06/2024 - 10h53 (Atualizado em 11/06/2024 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share