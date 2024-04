Brasileira é acusada de perseguir Harry Styles no Reino Unido Myra Carvalho está detida em prisão feminina e chegou a enviar 8 mil cartas ao ex-One Direction

Uma brasileira foi acusada por perseguição ao cantor e compositor, Harry Styles, no Reino Unido. Myra Carvalho, de 35 anos, viajou a Londres sem o conhecimento de sua família e ficou hospedada em um albergue local.

Ela chegou a enviar mais de 8 mil cartas ao cantor, em menos de um mês. Duas delas foram entregues em mãos pela brasileira no endereço do artista.

Myra acabou sendo detida pela polícia londrina.

Em uma audiência, realizada nesta terça-feira (20), os promotores do caso disseram que alguns desses cartões eram de "casamento". Myra ficará sob custódia até a próxima audiência agendada para 19 de abril, conforme a BBC.

A brasileira participou da audiência desta semana através de uma videochamada. Ela está na prisão femiina local HMP Bronzefield.

Os pais de Myra estavam presencialmente no tribunal e ficaram emocionados ao verem a filha, segundo o jornal Daily Mail.

A advogada que representa a brasileira, Clementine Simon, alegou que sua cliente estava sofrendo de um "episódio maníaco". Ela questionou se Myra estaria apta a responder judicialmente à ação.

Myra Carvalho foi detida pelas autoridades em janeiro depois de causar "sério alarme e angústia" ao artista, em incidente ocorrido na capital inglesa. A acusação afirma que as atitudes da brasileira causaram "efeito adverso substancial nas atividades habituais do dia-a-dia" do cantor.

Fonte: Vagalume