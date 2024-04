Brasileiro ganha competição para criar vídeo para o Pink Floyd. Veja "The Great Gig In The Sky" Bruno Mazzilli, de São Paulo fez clipe para a canção do clássico "The Dark Side Of The Moon"

Vagalume

"The Dark Side Of The Moon", o oitavo álbum do Pink Floyd, e um dos mais vendidos da história, celebrou 50 anos em 2023. Entre os eventos para marcar o cinquentenário, foi criado um concurso para que fãs de todo o mundo que trabalhassem com animação criassem um vídeo para uma das dez músicas do LP. Os resultados foram divulgados e teve um brasileiro entre os escolhidos.

Bruno Mazzilli, animador de São Paulo, traduziu em imagens a imponente "The Great Gig in the Sky", e, segundo os jurados, foi quem fez o melhor trabalho para esta faixa.

Nick Mason, o júri ainda teve, entre outros, o cineasta Terry Gilliam, que integrou o grupo humorístico Monty Python, o fotógrafo e diretor Anton Corbjin (autor de várias imagens clássicas do rock, como a capa de "The Joshua Tree", do U2) e o cartunista Gerald Scarfe, que fez o design gráfico do álbum "The Wall" e criou as animações vistas na turnê do álbum e no filme baseado no disco.

"The Great Gig in the Sky" era um tema instrumental do tecladista Richard Wright (1943 - 2008) que foi complementado por uma melodia vocal, criada pela cantora Clare Torry - anos depois ela ganhou na justiça o crédito de coautoria da música.

Veja o clipe:

O canal também publicou um vídeo onde Bruno fala sobre a sua criação.

Fonte: Vagalume