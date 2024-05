Britney Spears desmente suposto ataque de fúria em hotel e explica o que realmente aconteceu

Alto contraste

Britney Spears vive mais uma semana agitada após virar notícia por ter sofrido um suposto ataque de fúria no famoso hotel Chateau Marmont, em Los Angeles. Nesta quinta-feira (2), ela foi às redes sociais fazer um desabafo e explicar o que realmente aconteceu no episódio.



Em um post no Instagram, ela desmentiu notícias que informaram que acompanhada de seu novo namorado, Paul Soliz, teria assediado e ameaçado funcionários e até hóspedes do hotel. "Só para avisar as pessoas... a notícia é falsa!!! Gostaria que neste momento houvesse respeito para que as pessoas entendessem que estou cada dia mais forte! A verdade é uma droga, então alguém pode me ensinar a mentir?".



A princesa do pop ainda relatou que estava "alcançado o seu poder superior". Ela continuou escrevendo: "Não sei por que sinto necessidade de compartilhar isso. Eu acho que só sou uma mulher e estou menstruada, então fico irritada".



Britney revelou o motivo que causou a movimentação no hotel, com a presença de paramédicos."Torci o tornozelo ontem à noite e os paramédicos apareceram ilegalmente na minha porta. Eles nunca entraram em meu quarto, mas me senti completamente assediada. Estou me mudando para Boston!!! Paz", finalizou a artista.



Mais tarde, a estrela internacional fez um novo post, mostrando o estado de seu tornozelo e atacando a sua mãe, Lynne Spears. "Eu sei que minha mãe estava envolvida! Não falo com ela há seis meses e ela ligou logo depois de ter acontecido, antes de as notícias saírem! Fui enganada como ela fez há muito tempo! Queria ter avós! Eu não suporto ela sinceramente! Sinceramente, não quero saber".



Veja o post abaixo:



As fotos que causaram preocupação nos fãs foram registradas, na quarta-feira (1), por paparazzi que ficaram na porta do hotel. Britney aparece enrolada em um cobertor e com um travesseiro.



Ela deixou o local sem o namorado e acompanhada de seus seguranças.



Veja as fotos:



Fonte: Vagalume