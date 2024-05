Britney Spears revela que todas as suas joias foram roubadas: "Estou assustada"

Alto contraste

Britney Spears relatou em suas redes sociais, neste domingo (26), que todas as suas joias foram roubadas. A artista gravou um vídeo mostrando que as gavetinhas do porta-joias onde guardava as peças estavam vazias.



Entre os pertences que desapareceram, a Princesa do Pop também informou que uma joia que usava desde pequena havia desaparecido: "Estou assustada, todas sumiram", disse ela, no áudio do vídeo.



"Então vocês podem ver de verdade que todas as minhas joias foram roubadas... é difícil comprar novas agora porque tenho medo que elas desapareçam. Então eu compro as que são baratas e falsas, mas é difícil porque algumas das minhas peças foram feitas originalmente para mim… e minha cruz de quando era bebê, que eu usava desde os 4 anos, se foi… é tão fina", acrescentou Britney, na legenda.



