Bruce Dickinson, do Iron Maiden, participa de duelo de esgrima em Curitiba e perde. Veja o vídeo!

Prestes a iniciar sua turnê solo pelo Brasil, Bruce Dickinson surprendeu os fãs ao participar de um duelo de esgrima, nesta terça-feira (23), em Curitiba. O evento foi realizado pela Federação Paranaense de Esgrima, no Centro de Esporte e Lazer Afonso Botelho, para incentivar e divulgar o esporte.



O frontman do Iron Maiden, que é esgrimista e chegou a praticar com a equipe olímpica britânica nos anos 80, duelou contra os atletas Pedro Petrich e Alexandre Camargo, mas perdeu os dois combates, por 15 a 10 e 15 a 6 respectivamente.



Além da participação nos duelos, Dickinson autografou o uniforme que usou para ser leiloado, com arrecadação destinada a escolas públicas de esgrima.



Veja o vídeo abaixo:



Na semana passada, Bruce Dickinson também recebeu o título de cidadão honorário de Curitiba, concedido pela Câmara Municipal a personalidades que, mesmo não sendo naturais da cidade, contribuem para o desenvolvimento e bem-estar coletivo.



A turnê "The Mandrake Project" tem início, hoje (24), na capital paranaense, seguindo para Porto Alegre (25/4), Brasília (27/4), Belo Horizonte (28/4), Rio de Janeiro (30/4), Ribeirão Preto (2/5), encerrando em São Paulo (4/5).



