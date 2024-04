Bruce Springsteen assina atestado de fã que faltou à aula para ir ao seu show. Veja! Momento aconteceu durante a performance do astro no último domingo (31), em São Francisco, nos EUA

Crédito fotos: Reprodução X/ Consequence Of Sound

Bruce Springsteen protagonizou um momento curioso em seu show no último domingo (31), em São Francisco, nos EUA. O "The Boss", como é carinhosamente chamado pelos fãs, assinou o atestado de uma jovem na plateia, que perderia a aula do dia seguinte por estar assistindo à performance, que teve duração de aproximadamente 3 horas.

Esbanjando simpatia, o músico reparou que a fã (que não teve seu nome identificado) segurava um cartaz escrito: "Vou faltar à aula, pode assinar meu bilhete?"

Springsteen, então, riu e pediu o atestado, deixando sua assinatura e posando também com o cartaz para a alegria da plateia.

Veja o momento abaixo:

No momento, Springsteen segue em turnê com a E Street Band pelos EUA até o final de abril. Depois, o astro viaja para a Europa onde faz shows até julho, retornando à América do Norte em seguida. Infelizmente, não há previsão de shows para América do Sul na agenda.

