Bruno Mars teria dívida superior a US$ 50 milhões em apostas Informação é do site NewsNation, que conversou com fonte em Las Vegas

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Bruno Mars pode estar vivendo problemas com apostas, segundo informa o site NewsNation. Em uma matéria publicada na quinta-feira (14), o veículo relatou que o cantor teria uma dívida milionária com o MGM Hotel e Casino.

Um detalhe que chama a atenção nessa informação é que Bruno tem um contrato de longo termo com o grupo MGM, assinado em 2016. Neste acordo, o artista se apresentaria em diferentes casas pertencentes a "MGM Resorts Internacional".

A NewsNation teve acesso a informações com uma fonte de Las Vegas. Essa pessoa deu detalhes sobre a situação do cantor com jogos de carta, especificamente, pôquer. "Ele deve milhões para a MGM (em apostas). Suas dívidas chegaram a mais de 50 milhões de dólares", explica o insider.

Essa fonte disse que o grupo MGM basicamente "é dono de Bruno". "Ele faz 90 milhões de dólares por ano neste acordo feito com o casino, mas ele precisa pagar suas dívidas... contando os impostos, Bruno Mars faz 1,5 milhão de dólares, por noite".

O site informa que 90 miilhões, descontando os impostos, cai para aproximadamente 60 milhões de dólares. Apesar dessa situação, o MGM segue "apostando suas fichas" em Bruno Mars.

Recentemente, em parceria com o cantor, eles estrearam o The Pinky Ring, um lounge no hotel Bellagio (pertencente ao grupo), durante o Super Bowl. De acordo com o site, outro projeto estaria em andamento com o artista.

Em mais de uma oportunidade, Bruno Mars contou, em entrevistas, sobre como gosta de jogar pôquer. Em sua participação no Carpool Karaoke com James Corden, ele lembrou que, antes da fama, chegou a pagar as suas contas jogando cartas, "por um tempo".

A NewsNation tentou contato com a MGM sobre o caso, mas não obteve resposta. Já a assessoria de Bruno Mars se recusou a comentar o episódio.

Fonte: Vagalume