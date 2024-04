Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam turnê em conjunto por estádios e arenas do país Shows dos astros da MPB acontecem no segundo semestre

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

Após quase 50 anos, Caetano Veloso e Maria Bethânia irão fazer uma nova turnê em conjunto. Os dois irmãos, ele com 81 e ela com 77 anos, irão se apresentar em uma série de estádios e ginásios de sete cidades do país entre agosto e dezembro.

As datas estão bem espaçadas, o que abre a possibilidade para a realização de shows extras ou que mais cidades possam ser adicionadas ao trajeto, além de permitir que os dois mantenham a sua agenda particular de projetos.

O giro começa pelo Rio de Janeiro (3 e 4 de agosto, Rioarena), seguindo para Belo Horizonte (7 de setembro, Mineirão), Belém (29 de setembro, Hangar), Porto Alegre (Arena do Grêmio, 12 outubro), Brasília (9 de novembro, Mané Garrincha), Salvador (30 de novembro, Fonte Nova) e São Paulo (14 de dezembro, Allianz Parque).

Caetano e Bethânia só fizeram uma turnê nesses moldes. Ela aconteceu em 1978 e foi eternizada em um álbum ao vivo lançado no mesmo ano.

Através da Ticketmaster, haverá primeiro uma pré-venda de ingressos para clientes do Banco do Brasil entre 17 e 19 de março, estes poderão parcelar o valor em até cinco vezes. A venda geral abre no dia 20, com parcelamento em até três vezes.

Fonte: Vagalume