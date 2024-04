Camila Cabello desabafa sobre breve reconciliação com Shawn Mendes: "Sou meio impulsiva" Durante participação no podcast "Call Her Daddy", cantora também sobre a viagem que fez com Drake este ano ao Caribe

Crédito foto: Reprodução "Call Her Daddy Podcast"

Camila Cabello participou recentemente do podcast "Call Her Daddy" e falou sobre sua breve reconciliação com Shawn Mendes em 2022. Os dois tiveram um relacionamento de 2019 a 2021, quando anunciaram o término.

No ano passado, no entanto, Cabello e Mendes foram vistos aos beijos no festival Coachella, levantando rumores de uma possível reconciliação do romance, o que não aconteceu. De acordo com a cantora, o momento no evento não foi algo muito pensado por ambos.

"É uma loucura porque sou meio impulsiva nesse sentido. Se eu sinto, eu digo, e não sou muito boa em não fazer isso", disse ela. "Eu prefiro dizer e ver o que acontece e depois acordar no dia seguinte e descobrir que isso foi fortemente documentado. Eu opto por esse caminho. É o que é. É um ótimo caminho. Foi divertido, foi um momento divertido".

“E eu sempre vou me preocupar com ele e amá-lo. Ele é uma pessoa muito boa. Eu tenho sorte, porque algumas pessoas têm ex-namorados horríveis, e ele não. Ele é uma pessoa muito gentil e boa", continuou.

Sobre terem decidido "terminar de vez" novamente, ela explica: "Não foi nem uma decisão. Eu acho que você pensa, ‘Sim, isso realmente não dá certo, não parece certo'”.

“Felizmente, eu estava em um lugar na minha vida em que levei menos tempo para perceber isso. Nós dois levamos menos tempo para pensar, ‘Isso não parece certo e não precisamos nos esforçar tanto para fazer funcionar. Está tudo bem, vamos seguir em frente'", acrescentou.

Camila Cabello também falou sobre a viagem que fez com Drake, e que, na ocasião, gerou rumores de que os dois pudessem estar vivendo um romance. Mas a artista explicou que a situação se resumiu a dois amigos viajando juntos, para que ela pudesse ter a opinião do rapper sobre seu novo trabalho de estúdio.

"Bem, em primeiro lugar, eu não diria que foram apenas férias. Foram férias e trabalho”, contou ela. “Mas quer saber? Eu amo aquele homem. Eu o amo muito, e realmente o escutei bastante durante o processo de composição do meu álbum".

"Então eu mandei uma mensagem para ele e pensei, 'Ei, eu adoraria te mostrar meu álbum. Sinceramente, sinto que você iria adorar'. Porque eu o ouço muito e acho que musicalmente, de várias maneiras, gostamos das mesmas coisas", seguiu ela. "Foi um momento tão surreal tocar minhas músicas para o Drake. Essa é mais uma daquelas coisas que é tipo, 'uau, eu nunca teria esperado que isso acontecesse'. É um sonho. E ele é tão generoso e gentil".

