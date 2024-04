Camila Cabello lança o single "I LUV IT", com participação de Playboi Carti. Veja o clipe! Música é a primeira do álbum "C, XOXO"

Crédito foto: Reprodução YouTube

Depois de deixar os fãs ansiosos com a mudança de visual, indicando que uma nova fase estava a caminho, Camila Cabello finalmente está de volta, com o novo single "I LUV IT".

A música é o primeiro single do seu quarto álbum, "C, XOXO", e traz a participação do rapper Playboi Carti, que também está presente no clipe dirigido por Nicolás Méndez.

"C, XOXO" sucede o álbum "Familia", de 2022, e ainda não teve sua data de lançamento revelada.

Confira o singlee clipe "I LUV IT (Feat. Playboi Carti)" abaixo:

