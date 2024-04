Cat Janice, que ficou conhecida ao gravar música para seu filho, morre aos 31 anos Toda arrecadação de "Dance You Outta My Head", última gravação da artista, será revertida para a criança de sete anos

Alto contraste

A+

A-

Vagalume Vagalume (Vagalume)

A cantora Cat Janice morreu aos 31 anos após lutar contra uma rara forma de câncer. A história da artista viralizou nas últimas semanas quando sua história tornou-se pública. Como desejo final, Catherine Janice Ipsan gravou uma última canção na esperança que ela gerasse uma renda para o seu filho de 7 anos.

"Dance You Outta My Head", lançada em 19 de janeiro, um dia antes do seu aniversário, uma faixa dançante e inspiradora com influência da disco music, conseguiu trazer algum alento para Cat e seus familiares em uma hora de muita dificuldade.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

"Estou em completo choque. Eu acordei porque minha bomba de remédios estava apitando e por acaso olhei meu celular para testemunhar esse milagre absoluto de Deus salvando minha vida por alguns dias para me mostrar seu poder e incrível domínio de paz e confiança em minha vida", escreveu em uma de suas últimas mensagens no Instagram.

A postagem que anunciou a morte de Janice foi bastante emotiva: "Esta manhã, na casa de sua infância e rodeada pela sua amorosa família, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial.

Vagalume Vagalume (Vagalume)

A mensagem avisa que, a cantora deixou mais algumas gravações que serão divididas com o público em seu devido tempo. Janice gravou mais de uma dezena de singles e um álbum em sua curta carreira.

Ouça "Dance You Outta My Head":

Clique para ver no Vagalume

Fonte: Vagalume